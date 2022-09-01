Новочеркасск, Ростовская область, , 15:06 — REGNUM В Ростовской области огнеборцы тушат пожар, вспыхнувший в Южно-Российском государственном политехническом университете имени Матвея Платова (НПИ) 1 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

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О пожаре на улице Просвещения в Новочеркасске стало известно в 12:50 мск. Огонь вспыхнул под кровлей и распространился на площади 15 кв. метров. До прибытия спасателей были эвакуированы 98 человек. В результате происшествия никто не пострадал.

В 13:45 мск объявлено о ликвидации открытого горения. На месте происшествия работают 36 человек и десять единиц техники.