Мурманск, , 16:01 — REGNUM Варзуга — одна из крупнейших рек Кольского полуострове делает излом в месте расположения села Кузомень. Водой подмывается один из берегов, и в перспективе часть населённого пункта может смыть. Об этом сообщает информационное агентство СеверПост.

Устье реки Варзуга, Мурманская область Наталья Линкевич

«В последнее десятилетие в селе Кузомень возникла ситуация, связанная с начавшимся разрушением ранее неразмываемого высокого правого берега реки в пределах жилой застройки в верхней по течению части села. Одной из основных причин интенсивного размыва берега на данном участке является положение оси потока реки Варзуга у правого берега в результате происходящих русловых деформаций. В случае непринятия мер по защите берега от размыва может быть нанесён ущерб застройкам», — сообщили СеверПост в минприроды Мурманской области.

Для выпрямления русла реки Варзуга и сохранения посёлка планируют провести дноуглубительные работы. В 2019—2020 годах разработана соответствующая проектная документация с положительным заключением экспертизы, и в настоящее время планируется проведение самих работ. Дноуглубление будет проводиться за счёт федеральных субвенций. Работы проведут в три этапа. Первый этап дноуглубительных работ должен завершиться до 9 декабря 2022, второй и третий — к 8 декабря 2023 и ко 2 декабря 2024 соответственно.

Отметим, старинное село Кузомень Мурманской области расположено в устье реки Варзуга, которая впадает в Белое море. Согласно историческим документам, датой основания значится 1577 год. По данным Федеральной службы государственной статистики на 2022 год, численность населения села составляет 84 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в связи с установлением благоприятных для судоходства уровней воды в Печоре и возобновлением паромного сообщения между Ненецким автономным округом и Коми отменён с 1 сентября 2022 года.

Читайте также: В Ненецком АО отменяют режим ЧС