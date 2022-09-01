Оренбург, 1 сентября, 2022, 15:03 — ИА Регнум. В Оренбурге полицейские задержали мужчину, у которого обнаружили оружие и боеприпасы, сообщили 1 сентября в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

brian.ch Автомат Калашникова

О подозрительном мужчине на территории гаражно-строительного кооператива правоохранителей проинформировали бдительные горожане. Прибывшие на место сотрудники полиции проверили автомобиль, принадлежащий оренбуржцу, который вызвал подозрение. В машине обнаружили два гранатомётных выстрела. Сотрудники группы инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии провели осмотр гранатомётных выстрелов и передали их сотрудникам полиции.

Позднее в подвале гаража обнаружили автомат Калашникова с глушителем и 205 патронов различного калибра, пригодных для стрельбы. Мужчина утверждает, что пояснил, что оружие и боеприпасы нашёл в лесополосе в черте города в 2015 году.

В отношении оренбуржца возбудили два уголовных дела за незаконное хранение взрывных устройств, а также оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы. Поданным полиции, мужчина уже имеет неоднократную судимость.