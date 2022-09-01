Нью-Йорк, США, 1 сентября, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Россия может закупить юани и другие валюты стран, которые считает дружественными. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

Scmp.com Юань

По информации СМИ, общая сумма закупок валюты может составить порядка 70 млрд долларов. Агентство уточняет, что решение приобрести денежные средства дружественных стран было принято в связи с заморозкой российских активов на Западе.

Решение получило поддержку на специальном совещании с участием высших должностных лиц правительства и Центробанка России, утверждает американское СМИ.