Пхеньян, 1 сентября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. КНДР изолирована от мирового сообщества больше, чем когда либо прежде. Об этом заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, выступая 31 августа на Корейском международном форуме мира (KGFP).

Иван Шилов ИА REGNUM Мишель Бачелет

«Изоляция может усугубить ситуацию с правами человека, а отсутствие диалога не позволяет наладить доверительные отношения между странами, — заявила Бачелет. — Это в свою очередь вызывает недопонимание и накаляет военную напряжённость».

Как подчеркнула Верховный комиссар, прежде всего нужно создать условия для возвращения представителей ООН в Северную Корею.

Напомним, что в 2020 году из-за закрытия границ сотрудники международных и неправительственных организаций, включая Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО), покинули страну.

Отметим, что многие эксперты расценивают выступление Мишель Бачелет как призыв к Пхеньяну открыть границы и позволить сотрудникам ООН вернуться в страну.

В ходе своего выступления представительница ООН также выразила обеспокоенность по поводу нехватки продовольствия в КНДР, а также указала на то, что Корейская война «принесла неисчислимые страдания человечеству и привела к разделу Корейского полуострова».