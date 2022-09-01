Мазари-Шариф, Афганистан, , 15:01 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Балх не позволили журналистам посетить церемонию, посвящённую 31 августа, дню, когда последние американские солдаты покинули Афганистан. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Журналист Uchi-uchi.ru

31 августа радикалы отметили по всей стране первую годовщину ухода американских военных из Афганистана.

Источники в Балхе сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволили представителям средств массовой информации присутствовать на церемонии празднования.

Департамент информации и культуры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Балхе заявил, что журналисты могут получить видео- и аудиофайлы события у государственного информационного агентства «Бахтар», но их самих не допустили на это мероприятие.

Ряд журналистов в Балхе считают данную акцию департамента информации и культуры ограничением деятельности СМИ и требуют решить этот вопрос.

Хотя деятельность СМИ в стране находится под контролем «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), неясно, почему радикалы боятся присутствия журналистов на своих мероприятиях.