Мазари-Шариф, Афганистан, 1 сентября 2022, 15:01 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Балх не позволили журналистам посетить церемонию, посвящённую 31 августа, дню, когда последние американские солдаты покинули Афганистан. Об этом сообщает газета «8 Собх».
31 августа радикалы отметили по всей стране первую годовщину ухода американских военных из Афганистана.
Источники в Балхе сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволили представителям средств массовой информации присутствовать на церемонии празднования.
Департамент информации и культуры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Балхе заявил, что журналисты могут получить видео- и аудиофайлы события у государственного информационного агентства «Бахтар», но их самих не допустили на это мероприятие.
Ряд журналистов в Балхе считают данную акцию департамента информации и культуры ограничением деятельности СМИ и требуют решить этот вопрос.
Хотя деятельность СМИ в стране находится под контролем «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), неясно, почему радикалы боятся присутствия журналистов на своих мероприятиях.