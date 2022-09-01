Ульяновск, , 15:01 — REGNUM В Ульяновской области 1 сентября открыли шесть центров «Точка роста», заработали новые мастерские в системе среднего профессионального образования, а также открыты после ремонта четыре школы. Губернатор Алексей Русских успел побывать на мероприятиях в трёх образовательных учреждениях, а для учащихся одной из гимназий новый учебный год начался с посещения Законодательного собрания Ульяновской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора и регионального парламента.

Алексей Русских принял участие в посвящение в суворовцы https://ulgov.ru/

По данным властей, учебный год начался для 126 тыс. школьников, в том числе 13 тыс. первоклассников. Для школьников открылись «Кванториум» на базе гимназии № 30, центры «Точка роста» на базе шести сельских образовательных организаций. Кроме того, после капитального ремонта встретили своих учеников школа в населённых пунктах Мулловка и Никольское-на-Черемшане в Мелекесском районе, школа села Сара в Сурском районе, кадетская школа-интернат в Карсунском районе.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских побывал на торжественных мероприятиях в школе-интернате № 26, колледже градостроительства и права, а также принял участие в посвящении 80 ребят в суворовцы, которым вручили гвардейские знаки и удостоверения. Поздравляя детей, глава региона отметил важность 1 сентября и для принявших присягу, и для будущих выпускников училища:

«Юношам предстоит следовать верным заветам великого Александра Суворова — в учёбе, поведении и повседневной жизни».

Ульяновское гвардейское суворовское военное училище в 2021 году отметило 30-летие, за эти годы выпущены 4920 воспитанников. Учреждение образовано на базе Ульяновского гвардейского высшего танкового командного дважды Краснознаменного Ордена Красной Звезды училища.

Для девятиклассников ульяновской гимназии № 1 прошёл урок парламентаризма, который состоялся в станах Законодательного собрании Ульяновской области. Отмечается, что много эмоций у ребят вызвала возможность задать вопросы экскурсоводу с трибуны спикера.

Школьникам рассказали об истории парламентаризма, системе принятия законов, о вкладе предшественников депутатов в Великую Победу в Великой Отечественной войне. Особое внимание вызвала экспозиция, на стендах которой представлены фотографии и газетные публикации военных лет, архивные документы, личные воспоминания и письма участников боевых сражений.