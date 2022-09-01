Москва, 1 сентября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Для Минцифры РФ предложение о создании онлайн-сервис для подтверждения личности — следствие уже наработанной практики сбора, хранения и применения подтвержденных профилей граждан для совершения различных действий, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор исследования КРОС «Ландшафт влияния. Исследование отраслевых ассоциаций и деловых объединений» Петр Кирьян.

Mosreg.ru Госуслуги

«Например, кредитные организации предлагали клиентам услугу биометрической регистрации для хранения профиля гражданина, а также его авторизации в рамках удаленного предоставления услуг.

К сожалению, не все кредитные организации смогли собрать данные надлежащего качества, объеме. Более того, те же кредитные организации так и не развернули сервисы на основе биометрии (пока работают только услуги без посещения офиса через авторизацию в приложении банка) — значит, чиновникам придется решать задачу верификации граждан за счет отдельного сервиса.

Второй момент в этом предложении — развитие госуслуг как сервиса предоставления всех базовых сервисов для граждан.

Сегодня там есть массив «подтвержденных» профилей пользователей, которые могут быть дополнены данными для развития дополнительных дистанционных сервисов (те же кредиты через госуслуги или регистрационные действия)», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минцифры РФ предлагает создать онлайн-сервис для подтверждения личности на портале «Госуслуги» вместо бумажного паспорта.

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