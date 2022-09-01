Тбилиси, 1 сентября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Сотрудники полиции грузинского Кутаиси определили, что флаг России в городском парке вывесил 40-летний Георгий Дзагнидзе, и выписали ему штраф в размере 500 лари (около 10,5 тыс. рублей). Об этом сообщает телеканал Mtavari arkhi.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Грузия

Журналисты не смогли пообщаться с мужчиной, но им ответила на вопросы мать «нарушителя». Она сообщила, что её сын не собирается платить штраф и будет обращаться в суд. Женщина также считает, что грузины не должны враждовать с русскими.

«Они такие же люди, как мы. Насколько я помню, при власти коммунистов нам говорили: «Россия, Россия», вот и мы так научились. Он не сделал ничего плохого. Если мы помиримся и будем вместе, что может быть лучше этого?» — сказала мать Дзагнидзе.

Стоит отметить, что Георгий Дзагнидзе повесил флаг РФ на флагштоке в парке 31 августа. Он снял это на видео и выложил в соцсети. Мужчина заявил: «Грузия должна быть под флагом России». Он также критически отозвался о евроинтеграции Грузии.