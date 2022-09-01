Самара, 1 сентября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Международный фестиваль искусств «Шостакович. XX век» вновь пройдет в Самаре и Тольятти. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба департамента информационной политики Самарской области.

YannaZazu Оркестр

Сообщается, что с 23 сентября по 2 октября Самарская области снова станет музыкальной столицей России. В программе фестиваля — оперетта, балетные спектакли, камерные и симфонические концерты, образовательные программы.

«Зрителей ждут премьера жизнерадостной оперетты «Москва, Черемушки», гастроли Урал Опера Балет с балетом на музыку Леонида Десятникова, Дмитрий Синьковский и оркестр La Voce Strumentale Нижегородского театра оперы и балета, концерт итальянской виолончелистки Мириам Пранди», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что народный артист РоссииСергей Маковецкий прочитает отрывки из писем Шостаковича его ближайшему другу, художественному руководителю Ленинградской филармонии Ивану Соллертинскому.