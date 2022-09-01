Москва, 1 сентября, 2022, 14:59 — ИА Регнум. В скором времени жители Европейского союза (ЕС) могут начать требовать депортации беженцев из [б. УССР] обратно на подконтрольные Киеву территории. Об этом 1 сентября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЕС

По его словам, причиной тому может стать хамское поведение, которые демонстрируют жители подконтрольных Киеву территорий, переехавшие в европейские страны.

«Беженцы из [б. УССР] в Европе ведут себя хамским образом, я бы сказал омерзительно, демонстрируя своё презрительное отношение к жителям Евросоюза. Думаю, всё больше и больше простых европейцев будут требовать депортации беженцев из [б. УССР] обратно. Потому что их хамское поведение оплачивает просто европейский налогоплательщик», — сказал Коротченко.