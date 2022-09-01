Минск, 1 сентября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Странам Евросоюза стоит объединиться с Россией, в тоже время, уйдя от зависимости Вашингтона. Об этом 1 сентября в ходе проведения открытого урока истории во всех школах и вузах страны в прямом эфире завил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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Политик уверен, что не все в Европейском союзе идиоты.

«Все прекрасно понимают, где счастье Европейского союза и всей Европы. Здесь, в Евразии», — указал Лукашенко.

Белорусский лидер считает, что ЕС «надо договориться с нами, с Российской Федерацией и объединиться — технологичный Запад и ресурсная база в Российской Федерации».

«Всё есть для того, чтобы объединиться и стать самым мощным и влиятельным центром на всей планете», — констатировал Лукашенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что многочисленные проблемы, накопленные Евросоюзом, больше не позволят европейским странам процветать.