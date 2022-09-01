Калининград, , 14:54 — REGNUM Президент России Владимир Путин 1 сентября прибыл в Калининградскую область.

Владимир Путин Kremlin.ru

Основная часть рабочей поездки приурочена ко Дню знаний. В частности, планируется проведение очного заседания членов наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.

Также в программе поездки посещение музейного и театрально-образовательного комплекса, проведение открытого урока.

Также ожидается, что президент России совместно с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном по видеосвязи примет участие в торжественном открытии в республики пяти школ с обучением на русском языке.