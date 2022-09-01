1 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление болгарского министра энергетики Росена Христова о том, что болгарская сторона ведет переговоры о возобновлении поставок газа с Газпромом.

Мирослава Романенко, , 15:02 — REGNUM Болгарская сторона ведет переговоры с Газпромом о возобновлении поставок газа. В Софии рассчитывают на положительный результат. Соответствующее заявление 31 августа в интервью телеканалу БНТ сделал болгарский министр энергетики Росен Христов.

Газ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы поддерживаем связь с Газпромом и пытаемся довести переговоры до положительного завершения и возобновить поставки на выгодных для нас условиях», — приводит слова министра РИА Новости.

Христов также назвал переговоры с Газпромом «чрезвычайно сложными», указав на то, что они затрагивают не только вопрос поставок голубого топлива, но также и условия оплаты «в рамках европейских ограничений».

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения напомнили, что Россия выдвинула вполне конкретные условия — оплата в рублях. Иные считают, что Москве не нужно идти навстречу Болгарии, которая помогала киевскому режиму оружием и ремонтом техники.

«В рублях (без конвертации)», — призвал Павел Ш.

«Осень в дом приходит», — смеется Nikita.

«Какой газ пособникам террористов?» — в недоумении Roman.

«Газ по рыночной цене и после того, как они обменяют на рубли!» — прокомментировал новость Тахир М.

«Оружие [киевскому режиму] передали? Мерзни, мерзни, волчий хвост!» — добавил j. o.

«Братушки-друзья! С такими друзьями и врагов не надо», — с сарказмом отметил Zubkovas.

«А может, на колени их поставить сначала, чтобы прощения просили, а потом уже подумать?» — написал Эрнест.

«Пусть оплатят за пять лет вперёд, и тогда можно поставлять», — пишет Дмитрий.

«Плюс подписать, что поддерживают СВО, наше правительство, нашу страну, наших людей… Тогда ещё можно подумать: начать думать о поставках или нет», — ответила Дмитрию fei.

«Наши условия самые простые: газ за рубли. Элементарно, Ватсон!» — отметила Елена.

Газ за рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«А как же поддержка [киевского режима]?» — поинтересовался Александр.

«Извинения русскому народу и компенсации в студию», — добавил Сергей.

«Пусть им ЕС и Америка помогают — российский газ только для дружественных стран», — призвала Наталья.

«Как трудно-то нынче европам на двух стульях сидеть», — иронизирует Эльвира.

«Рубль — и точка», — призвал Shiqita.

«Я бы ни о чем с этими предателями бы не договаривалась. Пусть зиму бы пережили со своими европейскими друзьями, а потом видно было бы!» — прокомментировала Анастасия Я.

«А сколько разговоров было», — добавил Qiws.

«А как же хозяева? Они не будут против?» — задался вопросом «Флекс».

«Они ещё и оплату хотят «в рамках европейских ограничений»? А гвоздей жареных вам не завернуть?» — с сарказмом отреагировала Nataliya L.

«Летом поговорим. Пока очередь занимайте на переговоры», — смеется Ivan Z.

«На Западе кричат, что ВВП России 2% от мирового. Вроде мелочь, а сколько мы им проблем доставляем: и в ценах на газ виноваты мы, и на продовольствие. Такая «маленькая» экономика, а как управляет мировыми рынками», — смеется «Весна».

«Рубли что ли накопили?» — с юмором поинтересовался Vladimir.

«За русофобию надо платить хотя бы рублями! Нельзя идти на уступки!» — подытожила Natasha 39.