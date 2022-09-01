Москва, , 14:54 — REGNUM Доктор экономических наук Никита Кричевский в своем телеграм-канале 1 сентября предупредил о вероятности нового зернового кризиса в России:

«Пару месяцев назад мы все гордились видами на рекордный урожай зерновых. И делали это абсолютно справедливо. И вот урожай постепенно собирается, а девать его некуда. Цены опустились в два раза ниже себестоимости, и что с этим делать, никто не знает.

А как же экспорт? А никак. Дело аграриев вырастить и собрать, а дальше на помощь должно прийти государство, которое сейчас, больше озабочено вывозом <киевского> зерна, а не своего собственного.

Если так пойдёт дальше, в следующем году будет засеяно кратно меньше площадей, ибо все равно зерно девать некуда. А это потенциальная нехватка хлеба внутри страны».

Как сообщало ИА REGNUM, Алтайский край, который по итогам 2021 года занял четвёртое место по намолоту зерновых в рейтинге регионов России, в преддверии сбора урожая 2022 года оказался в затруднительном положении: зерно никто не покупает, нераспроданным стало даже прошлогоднее зерно.

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