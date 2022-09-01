Мадрид, 1 сентября 2022, 14:54 — REGNUM В Испании жители начинают задумываться о зиме и об альтернативных источниках тепла, чтобы согреться — продажи печей выросли на 30%, пишет испанский портал Аbc.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава испанской «Народной партии» (Partido Popular) Альберто Нуньес Фейхоо заявил, что правительство страны сочетает «безответственность в энергетической политике с политической безответственностью в иностранных делах».
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