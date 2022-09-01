Москва, , 14:53 — REGNUM Минцифры РФ предлагает создать сервис для подтверждения личности. У инициативы есть и плюсы, и минусы, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель генерального директора IT компании «Скайлит» Сергей Погорелов.

Цифровые технологии Иван Шилов © ИА REGNUM

«С одной стороны, это отличный новый виток развития цифровой экономики, поскольку подобное нововведение упростит во многих ситуациях возможность идентификации личности.

С другой стороны, неизвестно насколько данный сервис будет защищен. Ведь современный мир уже знает прецеденты создания цифровых двойников. Неизвестно как мошенники смогут использовать новый сервис в своих экономических преступлениях.

Полагаю, что до запуска данного сервиса, необходимо собрать большую рабочую группу с привлечением как IT-специалистов, так и правоохранительных органов которые занимаются киберпреступлениями, чтобы разработать систему защиты опираясь на имеющийся правоприменительный опыт в сфере выявления и профилактики преступлений.

Полагаю, что самым эффективным способом запуска данного сервиса будет его постепенное введение в социальную жизнь, чтобы иметь возможность выявлять слабые места и исправлять их, пока данный сервис не станет применяться во всех сферах жизни граждан.

Для начала сервис идентификации личности с помощью смартфона, стоит ввести только при подтверждении права на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Полностью протестировав сервис в одной нише, можно будет определить дальнейшее возможное технологическое и юридическое развитие такого сложного и важного нововведения», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM , Минцифры РФ предлагает разрешить гражданам использовать аккаунт на «Госуслугах» вместо бумажного паспорта, путем демонстрации аккаунта на смартфоне.

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