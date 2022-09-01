Москва, 1 сентября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Минцифры РФ предлагает создать сервис для подтверждения личности. У инициативы есть и плюсы, и минусы, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель генерального директора IT компании «Скайлит» Сергей Погорелов.

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровые технологии

«С одной стороны, это отличный новый виток развития цифровой экономики, поскольку подобное нововведение упростит во многих ситуациях возможность идентификации личности.

С другой стороны, неизвестно насколько данный сервис будет защищен. Ведь современный мир уже знает прецеденты создания цифровых двойников. Неизвестно как мошенники смогут использовать новый сервис в своих экономических преступлениях.

Полагаю, что до запуска данного сервиса, необходимо собрать большую рабочую группу с привлечением как IT-специалистов, так и правоохранительных органов которые занимаются киберпреступлениями, чтобы разработать систему защиты опираясь на имеющийся правоприменительный опыт в сфере выявления и профилактики преступлений.

Полагаю, что самым эффективным способом запуска данного сервиса будет его постепенное введение в социальную жизнь, чтобы иметь возможность выявлять слабые места и исправлять их, пока данный сервис не станет применяться во всех сферах жизни граждан.

Для начала сервис идентификации личности с помощью смартфона, стоит ввести только при подтверждении права на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Полностью протестировав сервис в одной нише, можно будет определить дальнейшее возможное технологическое и юридическое развитие такого сложного и важного нововведения», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM , Минцифры РФ предлагает разрешить гражданам использовать аккаунт на «Госуслугах» вместо бумажного паспорта, путем демонстрации аккаунта на смартфоне.

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