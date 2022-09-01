Вологда, 1 сентября 2022, 14:51 — REGNUM В Вологодской области за семь месяцев произвели более 350 тысяч тонн молока. Рост производства отмечен как на сельхозпредприятиях (почти на 2%), так и в фермерских хозяйствах (на 1,3%), сообщает региональное правительство.
По традиции большую часть молока произвели сельхозорганизации региона — 333,6 тысяч тонн. Далее следуют фермерские хозяйства — 11,1 тысяч тонн и личные подсобные хозяйства - 5,8 тысяч тонн.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вологодские власти заявили, что область обеспечит себя молоком и картофелем, а мясо придется закупать из других регионов.