Вологда, 1 сентября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. В Вологодской области за семь месяцев произвели более 350 тысяч тонн молока. Рост производства отмечен как на сельхозпредприятиях (почти на 2%), так и в фермерских хозяйствах (на 1,3%), сообщает региональное правительство.

Chris Pelliccione Молоко

По традиции большую часть молока произвели сельхозорганизации региона — 333,6 тысяч тонн. Далее следуют фермерские хозяйства — 11,1 тысяч тонн и личные подсобные хозяйства - 5,8 тысяч тонн.

«Молочное животноводство, несомненно, является лидирующей отраслью в агропромышленном производстве региона. Показатели в хозяйствах улучшаются из года в год. Как мы видим по итогам семи месяцев, валовое производство молока выросло на два процента. Главную роль в этом играет грамотное управление производственными процессами в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах, — отметил глава регионального департамента АПК Сергей Поромонов. — Правительство области, в свою очередь, оказывает предприятиям различные меры господдержки. На производство молока за 8 месяцев 2022 года направлено более 1 млрд рублей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вологодские власти заявили, что область обеспечит себя молоком и картофелем, а мясо придется закупать из других регионов.