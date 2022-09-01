Куала-Лумпур, , 14:49 — REGNUM Росмах Мансор, жену бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака, приговорили к десяти годам тюремного заключения после того, как ее признали виновной во взяточничестве, сообщает CNN Indonesia.

Флаг Малайзии Eric Teoh

Приговор был вынесен против Росмах Мансор всего через неделю после того, как ее муж Наджиб Разак начал отбывать 12-летний срок после того, как его признали виновным в коррупции в инвестиционном фонде, а апелляция была отклонена.

Росмах Мансор также должна выплатить штраф в размере $216 млн. 70-летняя женщина также была признана виновной в вымогательстве и присвоении денежных средств. Росмах Мансор также предъявлено 17 обвинений в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов на общую сумму 7,1 млн малайзийских ринггитов в рамках отдельного продолжающегося судебного разбирательства.

«Должна признаться, что я очень опечалена тем, что произошло сегодня. Никто не видел, как я брала деньги, никто не видел, как я пересчитывала деньги, но если таков вывод, я оставляю это Богу», — заявила Росмах Мансор после вынесения приговора.

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