Донецк, , 14:48 — REGNUM Петровский район Донецка подвергся миномётному обстрелу со стороны киевских боевиков. Об этом сообщает 1 сентября представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Лицей № 5 города Донецка после обстрела ВСУ Никита Третьяков © ИА REGNUM

Обстрел зафиксирован в 13:30 с позиций в Красногоровке. По Петровскому району Донецка выпущено 15 мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли посёлок Зайцево, Петровский и Кировский районы Донецка.

Читайте также: ВСУ обстреляли Зайцево и два района Донецка