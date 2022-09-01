Владивосток, , 14:46 — REGNUM На рейсах «Аэрофлота» из Владивостока в Москву и Санкт-Петербург будут пассажирам предлагать берёзовый сок, сообщает телеграм-канал «Полпред ДФО».

Исаак Левитан. Березовая роща. 1885-1889

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Отмечается, что березовый сок будут давать лишь с 1 по 10 сентября в связи с проведением в столице Дальнего Востока Восточного экономического форума.

На рейсы «Аэрофлота» берёзовый сок будет загружаться под товарным знаком «Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток». Продукцию поставляет ООО «Дальпищепром», резидент свободного порта Владивосток.

Как сообщало ИА REGNUM, на акватории Амурского залива во Владивостоке в дни Восточного экономического форума состоится парад парусов России с участием больших учебных парусников «Надежда» и «Паллада», крейсерских яхт всех классов, а также судов — участников детских соревнований и регаты «Плату-25».