Москва, , 14:45 — REGNUM США ввели ограничения на продажу чипов в Россию и Китай для того, чтобы не допустить их использование в создании высокопроизводительных компьютеров, систем искусственного интеллекта систем визуализации изображений высокой четкости двойного назначения, которые могут использоваться военных целях, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Чипы Phononic

«Суперкомпьютеры могут, в частности, использоваться при разработке и моделирования систем новых вооружений. Визуализация изображений высокого разрешения может использоваться при сборе и обработке разведданных.

Системы искусственного интеллекта уже используется для таких целей как идентификация лиц и различных объектов по различным признакам на видеоизображениях. Чипы определенных серий изначально разрабатывались для рендеринга изображений в видеоиграх в таких приложениях как распознавание речи и объектов по фотографиям.

В последнее десятилетие эти технологии нашли свое эффективное применение в военных целях. Правительство США намерено теперь требовать наличия экспортных лицензий на продажу определенных серий чипов у компаний продавцов.

Новые ограничения коснутся графических процессоров таких компаний как Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD). Компания Nvidia не поставляет свою продукцию в Россию, однако продает ее в Китай. Компания AMD поставляет графические процессоры в Китай и Россию.

После начала СВО под санкции США попал высокотехнологичный экспорт в Россию, в том числе микроэлектроника. Тайваньская компания TSMC прекратила поставку чипов в Россию. Российские разработчики в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ) активно разрешают возникшие трудности и создают новые решения в этой области.

Создание технологического суверенитета России станет основой для адаптации российской экономики к новым мировым реалиям в современном мире. Микроэлектроника является катализатором этого процесса», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Белый дом ввел ряд ограничений на поставку чипов, используемых для суперкомпьютеров и искусственного интеллекта, в Россию и Китай.

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