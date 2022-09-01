Ольхонский район, Иркутская область, , 14:45 — REGNUM Три туристических маршрута закрыты на Байкале с 1 сентября 2022 года, сообщает Прибайкальский национальный парк.

Остров Ольхон Любовь Аликина © ИА REGNUM

Юг острова Ольхон закрыт из-за высокого класса пожарной опасности. По данным электронной системы онлайн-оформления разрешений на посещение Прибайкальского национального парка, маршрут за предыдущую неделю посетили 339 человек. Неделей раньше было 779 человек. Снижение туристического потока в конце августа и начале сентября — сезонное и ожидаемое.

В районе бухты Песчаная начался лесной пожар, там закрыты еще два маршрута. Пеший — от Бакланьего камня по Бугульдейки. И водный — от Листвянки до Хужира (введен запрет за причаливание в Песчаной).

Выдача разрешений на закрытые маршруты временно приостановлена; усилено патрулирование.

Как сообщало ИА REGNUM, в западных и южных районах региона до 31 августа отмечалась высокая (IV и V классов) пожароопасность лесов.

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