Москва, , 14:41 — REGNUM Одна из причин понижения курсы иены по отношению к доллару США — это сверхмягкая денежно-кредитная политика японских властей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал информацию о том, что курс иены по отношению к доллару упал к самому низкому уровню с сентября 1998 года.

Японские иены bfishadow

«Сверхмягкая денежно-кредитная политика Японии и ужесточение ДКП в США, характеризующаяся ростом ставки, приводит к такому снижению курса иены, — сказал он. — Потенциал падения есть, пока в Японии не начнётся ужесточение ДКП. К тому же цикл роста ставки в США будет продолжен».

При этом он подчеркнул, что пока японская промышленность чувствует себя неплохо.

«Но различные факторы вносят неопределённость в оценку перспектив ее развития», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября на Токийской фондовой бирже перед открытием утренней сессии курс иены составлял около 139,41 иены за один доллар.

Читайте ранее в этом сюжете: Курс иены к доллару обновил почти четвертьвековой минимум