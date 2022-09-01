Минск, , 14:39 — REGNUM США в попытках удержать контроль над миром превращаются в «мирового террориста». Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 1 сентября в прямом эфире на открытом уроке истории.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, Вашингтон всё разрушает, а это говорит о кризисе и слабости. Это видно по «истерикам» вокруг Афганистана, Тайваня и б. УССР.

«Пытаясь удержать контроль, из мирового полицейского США превращаются в мирового террориста», — сказал Лукашенко.

Действия США — не политика, а мародёрство, добавил он.

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