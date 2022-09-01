Москва, , 14:39 — REGNUM Власти Европейского союза и Великобритании продемонстрировали экономическую близорукость, введя шесть пакетов санкций против России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявила профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Галина Бунич. Так она прокомментировала прогнозы Telegraph об экономическом кризисе, который грозит Великобритании.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Амбиции стран ЕС и Британии, обусловили трансформацию всех финансово-экономических устоев, — констатировала Бунич. — Введение шести пакетов санкций, приоритетно сокращающих поставки нефти, угля и газа из России, свидетельствуют об экономической близорукости руководителей этих стран. Нарушение логистики поставок энергоносителей и трансформация мирового рынка энергоносителей в целом обусловили рост цен не только на бензин, но и на все товары. Отсюда инфляция и социальные протесты».

По ее словам, для нейтрализации кризиса власти Великобритании должны максимально использовать имеющиеся резервы, усилить налоговый пресс, прибегнуть к международным кредитам.

«А лучше всего — изменить санкционные меры в отношении России, иначе в 2023 году кризис может достичь необратимых последствий», — подытожила профессор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, три миллиона жителей Великобритании уже в ближайшие несколько лет могут оказаться за чертой бедности.

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