Москва, 1 сентября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Власти Европейского союза и Великобритании продемонстрировали экономическую близорукость, введя шесть пакетов санкций против России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявила профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Галина Бунич. Так она прокомментировала прогнозы Telegraph об экономическом кризисе, который грозит Великобритании.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Амбиции стран ЕС и Британии, обусловили трансформацию всех финансово-экономических устоев, — констатировала Бунич. — Введение шести пакетов санкций, приоритетно сокращающих поставки нефти, угля и газа из России, свидетельствуют об экономической близорукости руководителей этих стран. Нарушение логистики поставок энергоносителей и трансформация мирового рынка энергоносителей в целом обусловили рост цен не только на бензин, но и на все товары. Отсюда инфляция и социальные протесты».

По ее словам, для нейтрализации кризиса власти Великобритании должны максимально использовать имеющиеся резервы, усилить налоговый пресс, прибегнуть к международным кредитам.

«А лучше всего — изменить санкционные меры в отношении России, иначе в 2023 году кризис может достичь необратимых последствий», — подытожила профессор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, три миллиона жителей Великобритании уже в ближайшие несколько лет могут оказаться за чертой бедности.