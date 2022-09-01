Варшава, 1 сентября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Власти Польши официально потребуют от Германии репарации за Вторую мировую войну. Об этом заявил глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

Aargambit Ярослав Качиньский

По его словам, Польша решила официально потребовать от Германии репараций за Вторую мировую войну. Общий объём денежных средств, который должна получить Варшава, по подсчётам польских властей, составляет 1,3 трлн долларов США.