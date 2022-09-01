Минск, , 14:36 — REGNUM Пиарив провокацию в Буче киевский режим хотел провести параллель с Хатынью, заявил 1 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко President.gov.by

«Слышали о такой Буче?.. Помните, они распиарили Бучу, подводя (параллель) под Хатынь. Вот если бы они, [киевские] националисты, не жгли белорусов в годы войны в Хатыни, они бы провели параллель», — сказал Лукашенко в ходе открытого урока для школьников.

Белорусский лидер напомнил, что спецслужбы страны отследили этот фейк.

«Мы назвали номера машин, кто в них ехал, кто создавал картинку. Вы посмотрите эту картинку — она впечатляет, но это же искусственно было создано. Подвезли трупы в полиэтиленовых мешках. А ведь это чьи-то дети, чьи-то жизни. Собрали и потом на экскурсию водили», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший французский военный, писатель и волонтёр Адриан Боке, который ранее побывал на территории б. УССР, рассказал, как он стал свидетелем инсценировки, которая был проведена киевским режимом в Буче.

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