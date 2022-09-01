Москва, , 14:36 — REGNUM В администрации президента России оставили без комментариев гибель председателя совета директоров компании «Лукойл» Равиля Маганова.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Как заявил журналистам 1 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, обращение к Кремлю на эту тему не по адресу.

«Это совсем не наш вопрос», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель совета директоров компании «Лукойл» Равиль Маганов скончался после тяжёлой болезни. В заявлении компании не уточняются ни подробности трагедии, ни другие обстоятельства.

По данным СМИ, топ-менеджер выпал из окна московской больницы, в которой проходил лечение. Равилю Маганову было 67 лет.