Песков не стал комментировать смерть главы совета директоров «Лукойла»
Москва, 1 сентября, 2022, 14:36 — ИА Регнум. В администрации президента России оставили без комментариев гибель председателя совета директоров компании «Лукойл» Равиля Маганова.
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Как заявил журналистам 1 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, обращение к Кремлю на эту тему не по адресу.
«Это совсем не наш вопрос», — подчеркнул официальный представитель Кремля.
Как сообщало ИА REGNUM, председатель совета директоров компании «Лукойл» Равиль Маганов скончался после тяжёлой болезни. В заявлении компании не уточняются ни подробности трагедии, ни другие обстоятельства.
По данным СМИ, топ-менеджер выпал из окна московской больницы, в которой проходил лечение. Равилю Маганову было 67 лет.