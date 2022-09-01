Москва, , 14:34 — REGNUM Киевских боевиков, которые пытались осуществить диверсию на территории города Энергодар, могли готовить в Великобритании. Об этом 1 сентября сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

ВСУ Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Политик отметил, что об этом ему стало известно от своих информированных источников с территории, пока ещё подконтрольной Киеву.

«От моих источников мне стало известно, что как минимум 64 человека проходили подготовку в Великобритании. Причем не просто учили английский, а проходили спецподготовку под руководством офицеров британских спецслужб. После этого они вернулись на подконтрольное Зеленскому пространство и выдвинулись для исполнения этих преступных приказов», — сказал Рогов.

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