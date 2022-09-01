Берлин, , 14:34 — REGNUM Немецкая авиакомпания Lufthansa заявила, что 2 сентября отменяет почти все пассажирские и грузовые рейсы из двух своих крупнейших узловых аэропортов — Франкфурта и Мюнхена — из-за объявленной пилотами забастовки, как передает Associated Press.

Самолет Airbus A380 авиакомпании «Lufthansa»

Профсоюз, представляющий интересы пилотов Lufthansa, сообщил утром 1 сентября, что намерен провести забастовку, так как руководство компании отклонило его требования о повышении заработной платы.

Lufthansa заявила, что будут отменены около 800 рейсов, и это затронет многих пассажиров, которые возвращаются домой из летних отпусков.

Профсоюз Vereinigung Cockpit обвинил авиакомпанию в том, что она не оставила пилотам иного выбора, кроме как объявить забастовку, чтобы добиться выполнения их требований.

По заявлению Lufthansa, компания предложила единовременную прибавку в размере 900 евро, что составляет 5% для опытных пилотов и 18% для тех, кто только начинает работать.

Профсоюз требовал повышения зарплаты на 5,5% в 2022 году и автоматического повышения с учетом инфляции в 2023 году. Кроме того, пилоты требуют реорганизовать систему оплаты труда и отпусков, что, по словам авиакомпании, увеличит ее расходы на персонал примерно на 40%, или на 900 млн евро за два года.

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