Архангельск, , 14:32 — REGNUM В Архангельске отопительный сезон начнется 5 сентября. Первыми к теплоснабжению будут подключены соцучреждения, сообщил в соцсетях мэр города Дмитрий Морев.

Батарея

«5 сентября возможность включить отопление получат детские сады и школы, библиотеки и культурные центры, спортшколы, поликлиники и больницы, вузы и средние учебные заведения. По жилому фонду решение будем принимать на следующей неделе, ориентируясь на погоду», — написал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ямале уже стартовал отопительный сезон.

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