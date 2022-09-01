Мелитополь, 1 сентября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Спецслужбы Великобритании контролировали попытку ВСУ захватить Запорожскую атомную электростанцию. Об этом 1 сентября сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Запорожская АЭС

Он рассказал РИА Новости о данных, полученных из окружения Владимира Зеленского.

«Попытка [киевской] стороны по захвату атомной станции, по имеющейся у меня информации от источников из окружения Зеленского, осуществлялась под контролем британских спецслужб», — сказал Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС.