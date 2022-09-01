Омск, 1 сентября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В Омске заключён под стражу 46-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании девятилетней девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 сентября в следственном управлении СКР по Омской области.

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Уголовное дело против ранее судимого мужчины было возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ («Изнасилование») и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

По версии следствия, 28 августа злоумышленник встретил в одном из посёлков Омского района девятилетнюю девочку. Он обманом завлёк её на безлюдный пустырь вдали от домов, изнасиловал и совершил преступление сексуального характера. Затем он скрылся.

30 августа подозреваемого задержали в Омске. С мужчиной проводятся следственные действия, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, девочку после встречи с педофилом госпитализировали.

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Выяснилось, что, пытаясь скрыться после совершённого преступления, мужчина провёл ночь на кладбище.

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Преступление вызвало в регионе и за его пределами большой общественный резонанс.

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