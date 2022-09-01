Великий Новгород, , 15:17 — REGNUM Новгородская область получит 13 автомобилей скорой помощи и 17 школьных автобусов, на покупку которых из резервного фонда правительства России выделены средства, сообщил 1 сентября глава региона Андрей Никитин.

Школьные автобусы ГИБДД по Костромской области

«В регион закуплено 13 автомобилей и 17 автобусов. Все они нашего, российского, производства», — отметил он.

Таким образом Новгородская область полностью закрыла потребность на 2022 год по обновлению парка автобусов и автомобилей скорой медицинской помощи.