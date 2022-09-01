Москва, , 14:30 — REGNUM В августе темпы падения цены нефти марки Brent усилились, по итогам месяца цена Brent упала на 4,4%, до $95,64 за баррель, пробив вниз психологически важную отметку в $100 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Нефть Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Опасения заоблачного роста цен в связи с введением эмбарго ЕС на импорт российской нефти с декабря оказались к концу месяца уже отыгранными рынком.

Одновременно Международное энергетическое агентство и технический комитет ОПЕК+ в конце августа предупредили о том, что на рынке в августе дефицит нефти сменился профицитом, так как многие страны-экспортёры нефти, в том числе, участницы ОПЕК+, начали увеличивать добычу нефти при таких высоких ценах.

В августе стихийных бедствий в южных штатах США или в районе Мексиканского залива не происходило, поэтому у нефтяного рынка дополнительных «бычьих» сигналов так и не появилось.

5 сентября пройдёт плановая встреча министров стран-участниц ОПЕК+, на которой должны быть установлены новые квоты на октябрь. Страны-участницы сделки из-за сложившегося профицита на рынке нефти и опасений возможного появления на рынке большого количества нефти из Ирана в связи с отменой эмбарго могут принять решение о сокращении квот на добычу нефти вместо увеличения.

В ОПЕК считают, что в случае необходимости добычу нефти нужно будет снова сокращать, чтобы избежать нового дисбаланса на рынке. Несмотря на то, что в ОПЕК теперь новый генеральный секретарь, нефтяной картель пока так и не стал более внимательно прислушиваться к требованиям США.

Пока неясно, решатся ли уже в ходе сентябрьской встречи министры стран, участвующих в ОПЕК+, на сокращение добычи нефти в октябре, но не исключено, что в октябре могут сохраниться сентябрьские параметры увеличения добычи.

Природно-климатические и геополитические факторы в сентябре по-прежнему будут иметь значение для нефтяного рынка: например, если в сентябре ураганы опять накроют южное побережье США и повлияют на объёмы добычи нефти, то для нефтяного рынка эта ситуация окажется «бычьим» сигналом».

Цена на нефть Brent в сентябре может колебаться в рамках $88–103 за баррель», — пояснила эксперт.

Читайте также: В сентябре нефть рискует продолжить падение