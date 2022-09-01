Сеул, , 14:30 — REGNUM Министерство обороны Южной Кореи рассмотрит возможность проведения опроса общественного мнения для решения вопроса о службе участников группы BTS в армии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей комитета по вопросам обороны.

Южнокорейская группа BTS Dispatch

Согласно опубликованным данным, проведение опроса было предложено 31 августа в ходе заседания парламентского комитета по вопросам обороны.

Министр обороны Ли Чон Соп, присутствовавший на заседании, заявил, что ведомство рассмотрит возможность организации опроса, для проведения которого будет привлечена сторонняя организация.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр города Пусан обратился к президенту Южной Кореи с просьбой освободить участников группы BTS от службы в армии.

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