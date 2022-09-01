Москва, , 14:28 — REGNUM Диверсанты, направленные киевским режимом для захвата Запорожской АЭС, почти уничтожены. Об этом сообщает 1 сентября Минобороны России.

Каховская ГЭС теперь находится под контролем и охраной российских военных Никита Третьяков © ИА REGNUM

Крупная провокация Киева, отметили в ведомстве, была нацелена на срыв прибытия рабочей группы представителей МАГАТЭ на ЗАЭС. Так, утром на побережье Каховского водохранилища неподалёку от станции высадились две группы диверсантов численностью до 60 человек. Их блокировали подразделения Росгвардии.

«В настоящее время завершается уничтожение [направленной Киевом] диверсионной группы», — сказали в ведомстве.

Росгвардию усилило прибывшее на место подразделение ВС России, а также вертолёты армейской авиации.

Позднее в районе Водяного пресечена попытка высадки тактического десанта ВСУ, прибывшего на двух самоходных баржах из Никополя. Потоплены две баржи.

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