Комрат, Молдавия, , 14:28 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что посетит Гагаузскую автономию в один из дней в период с 2 по 9 сентября. Об этом сообщил на заседании Национального собрания (парламента) Гагаузии председатель законодательного органа Дмитрий Константинов.

Герб Гагаузии Gagauzia.md

Он рассказал депутатам, что встреча, скорее всего, будет проходить во Доме культуры в Комрате. Спикер парламента пообещал, что народные избранники смогут пообщаться с президентом.

«Я вас заверяю, что каждый из вас там будет. Мой интерес, чтобы вы все задавали вопросы», — сказал Константинов.

Стоит отметить, что в Гагаузии несколько месяцев требуют, чтобы Санду посетила автономию и выслушала, какие проблемы есть в регионе. Её визит был назначен на июль, но потом его отметили. Санду была Гагаузии один раз в июле 2021 года. Она тогда прибыла без предварительного объявления и встретилась с некоторыми мэрами.

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