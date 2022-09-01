Джакарта, , 14:27 — REGNUM В кулуарах рабочего визита в район добычи полезных ископаемых PT Freeport в Папуа президент Индонезии Джоко Видодо и первая леди страны посетили молитвенный дом, расположенный под землей, сообщает Kompas.

Джоко Видодо (сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia

Молитвенными домами являются мечеть и церковь, расположенные в под землей.

Мечеть и церковь, расположенные на глубине 1700 метров, оценил индонезийский музей мировых рекордов. Культовые сооружения были построены в 2014 году для сотрудников компании PT Freeport Indnesia.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что в 2022 году резко выросло число граждан, которые стали жертвами мошенничества со стороны зарубежных компаний.

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