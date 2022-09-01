Керчь, Крым, 1 сентября 2022, 14:26 — REGNUM Две улицы в городе-герое Керчи названы именами погибших участников специальной военной операции, сообщила журналистам 1 сентября глава муниципального образования городской округ Керчь — председатель керченского городского совета Ольга Солодилова.
Она уточнила, что решение принято на сессии горсовета 31 августа. Имена героев СВО получили новые улицы частного сектора.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Симферополя заявили о намерении дать имена участников спецоперации нескольким новым улицам города.