Керчь, Крым, 1 сентября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Две улицы в городе-герое Керчи названы именами погибших участников специальной военной операции, сообщила журналистам 1 сентября глава муниципального образования городской округ Керчь — председатель керченского городского совета Ольга Солодилова.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Керчь

«Улицы названы в честь Владимира Чеботарёва и Олега Орлова, погибших во время спецоперации. Эти ребята — керчане. Мы всё время держим связь с их родителями», — сказала «Крым 24» Солодилова.

Она уточнила, что решение принято на сессии горсовета 31 августа. Имена героев СВО получили новые улицы частного сектора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Симферополя заявили о намерении дать имена участников спецоперации нескольким новым улицам города.