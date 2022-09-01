Самара, 1 сентября, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Еще 12 домов в Самарской области намерены до конца 2022 года вывести из реестра проблемных. Об этом сообщил первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской областиВиктор Кудряшов в ходе межведомственного совещания по восстановлению прав граждан — участников долевого строительства, которое провел заместитель генерального прокурора РоссииАнатолий Разинкин.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Долгострой на л. Герцена, 50 в Тюмени

«В планах до конца текущего года в дополнение к 18 объектам, которые введены в эксплуатацию, мы планируем удовлетворить права дольщиков еще на 12 объектах. Этот год будет рекордным — 30 объектов мы выведем из реестра», — приводит пресс-служба департамента информационной политики региона слова Кудряшова.

Сообщается, что для того, чтобы решить данный вопрос полностью, в 2023 году нужно будет исключить из реестра еще девять объектов, восстановить права 1,2 тысяч граждан.

Отмечается, что по всем этим домам уже приняты решения: четыре дома будут достроены, дольщики остальных проблемных домов получат выплаты.

«Среди объектов, которые достроят в будущем году — дом ООО «Горос» (Самара, Кировский район, пересечение улиц Советской и Черемшанской), СК «НА Московском» и дом по адресу: Димитрова, 74 в областном центре, а также многоэтажка «Монолит+» в Волжском районе области», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что в Самарской области в октябре 2017 года проблемными были признаны 89 объектов, 7765 участников долевого строительства региона заявили о нарушении прав. За это время из реестра проблемных были исключены 67 объектов, в том числе 18 объектов были исключены в 2022 году. В результате были восстановлены права 5 431 участника долевого строительства.