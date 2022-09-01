Рыбинск, Ярославская область, , 14:33 — REGNUM Утром 1 сентября в Ярославской области обнаружили торфяной пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

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Возгорание произошло на территории Рыбинского лесничества в районе посёлка Тихменёво. Пожар распространился на площади 0,5 гектар, к его ликвидации привлечены 33 человека.

Сейчас в регионе сохраняется повышенная вероятность возникновения очагов природных пожаров и перехода огня на жилые дома. В связи с этим, как сообщает региональное управление МЧС, 2 сентября в Брейтовском, Рыбинском, Мышкинском, Некоузском районах и городском округе Переславль-Залесский объявлена чрезвычайная пожароопасность.

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