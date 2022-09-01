Санкт-Петербург, 1 сентября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге провели торжественные церемонии для учащихся первых курсов вузов города. Корреспондент ИА REGNUM узнал, как они прошли на фоне непогоды.

Наталья Стрельцова, ИА REGNUM Студенты

Важное событие 1 сентября произошло не только для первоклассников, но и для тех, кто только начнёт получать высшее образование. Главные университеты и институты Северной столицы подготовили церемонии для студентов.

Так, одну из них на территории Петропавловской крепости провёл СЗИУ РАНХиГС. Однако от привычного формата проведения на улице возле Нарышкина бастиона пришлось отказаться из-за погодных условий. Большая часть первокурсников смогла принять участие в ней дистанционно.

«Церемония в честь открытия нового учебного года переносится в онлайн формат по требованию Петропавловской крепости и в связи с погодными условиями. На саму церемонию в атриум приглашаются только по 100 человек с каждого факультета», — сообщили в группе института в социальной сети «ВКонтакте».

Студентов приветствовали директор Северо-Западного института управления президентской академии Андрей Хлутков, советник ректора РАНХиГС Владимир Шамахов, депутат, первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов и вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.

А для первокурсников Санкт-Петербургского государственного политехнического университета подготовили целый фестиваль, посвящённый талантам Петра Великого. Ведь именно его имя носит вуз.

С 11:00 до 17:00 1 сентября будут работать девять тематических зон. Среди них «Пётр-изобретатель», «Пётр-исследователь», «Пётр-патриот», «Пётр-работодатель», «Пётр-творец», «Пётр-доброДеятель», «Пётр-общественник», «Пётр-физкультурник» и «Пётр-император».

Там можно можно будет узнать о том, как создать свой технический проект, чем живёт университет, как стать участником студотрядов или присоединиться к другим творческим объединениям.

В Высшей школе экономики в Санкт-Петербурге провели организационные встречи перед знакомством с образовательной программой. А Горный университет по традиции провёл торжественное мероприятие для первокурсников на набережной Лейтенанта Шмидта, возле парадного входа в этот технический вуз России.

А в некоторых вузах мероприятия для первокурсников прошли накануне 1 сентября. Среди них, например, СПбГУ и СПбГЭУ.