Москва, , 14:24 — REGNUM На Николаево-Криворожском направлении ВСУ продолжают нести потери. Так, за прошедшие сутки киевские боевики потеряли порядка сотни единиц боевой техники. Есть и потери в живой силе. Об этом 1 сентября сообщили в Минобороны РФ.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

«В течение суток киевский режим продолжал безуспешные попытки наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении. Авиацией ВКС России, ракетными войсками и артиллерией нанесено значительное поражение наступающим подразделениям и резервам [киевских] войск», — говорится в новой сводке, опубликованной с телеграм-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что за сутки 31 августа в ходе боевых действий на данном направлении «противник потерял 31 танк, 22 боевые машины пехоты, 18 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами, 17 единиц специальной автомобильной техники и более 350 военнослужащих».

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа киевский режим попытался возобновить наступательные действия на Николаево-Криворожском и других направлениях, но понёс большие потери. По данным Минобороны России, подразделения ВСУ попытались атаковать населённые пункты Архангельское, Ольгино и Терновые Поды, но были отброшены российскими войсками. В районе села Сухой Ставок в Херсонской области был разгромлен батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ.

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